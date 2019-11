Al via l'evento ANSA a Parma

(ANSA) - PARMA, 12 NOV - "Una cosa che abbiamo imparato è che se ci muoviamo insieme, cercando di smussare i nostri punti di vista, raggiungiamo obiettivi che da soli sarebbero impensabili: Questa è l'eccellenza che racconterei". Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti aprendo l'evento ANSA 'Raccontare l'eccellenza' alla Casa della Musica di Parma.

"Abbiamo eccellenza che si specchiano nei prodotti e nel marchio delle imprese che dobbiamo sapere comunicare - ha detto il primo cittadino - In questi anni lo si è fatto molto bene, raggiungendo gli obiettivi. E tanti ce ne siamo posti per gli anni a venire, il prossimo: stiamo aspettando la lista di candidati per la European Green City 2022, per cui saremo l'unica città italiana certificata".