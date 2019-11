Udinese: Gotti, atteggiamento è priorità

(ANSA) - UDINE, 9 NOV - Riproporre l'atteggiamento visto a Genova è la priorità dell'Udinese in vista della gara di domani con la Spal. Lo ha chiarito il tecnico dei friulani Luca Gotti nella consueta conferenza stampa della vigilia. "In questo momento l'aspetto legato all'atteggiamento è il tema principale - ha dichiarato -. I giocatori sono consapevoli che, nonostante la classifica della Spal in questo momento sia un po' in ritardo, la partita non sarà semplice". L'auspicio è che la squadra si sia costruita "un atteggiamento virtuoso da portarci più a lungo possibile. Credo sia la priorità". Gotti si aspetta una gara "tosta, maschia, vera" che in settimana ha preparato con un "focus su noi stessi", prima che sugli avversari.