Oltre duemila per flash mob anti-Salvini

Sono oltre duemila le adesioni al flash mob organizzato a Bologna per giovedì 14, in contrapposizione alla convention della Lega al PalaDozza con Matteo Salvini. L'iniziativa è stata lanciata ieri sera via Facebook e ha l'obiettivo di portare 6mila persone in piazza Maggiore, "strette come sardine". La sardina, sarà, infatti, il simbolo della protesta.

"Stavolta Salvini non può barare sui numeri - ha detto - il Paladozza ha una capienza massima di 5.570 persone. E' venuto il momento di cambiare l'inerzia della retorica populista, di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza, che la testa viene prima della pancia e che le persone vengono prima degli account social. E soprattutto è venuto il momento di dimostrare che a Bologna siamo più di loro". Con una raccomandazione: "Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto".