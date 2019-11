Martedì 'Raccontare eccellenza' a Parma

(ANSA) - PARMA, 8 NOV - Dai prodotti agroalimentari che portano il nome dell'Italia nel mondo a un dinamico distretto industriale manifatturiero. Senza dimenticare la cultura, che per tutto il 2020 renderà Parma capitale italiana. L'evento ANSA 'Raccontare l'eccellenza', sbarca, martedì 12 alle 11 alla Casa della Musica di piazzale San Francesco a Parma, per una tappa ricca di testimonianze.

Dopo i saluti del sindaco Federico Pizzarotti, ci saranno Nicola Bertinelli (consorzio Parmigiano), Vittorio Capanna (consorzio Prosciutto), Alessandro Chiesi (presidente Parma Io Ci Sto), Tighe Agen Nppnan (Dulevo), Raffaele Pizzoli (Raytec), Enrico Sangiorgi (Romagna Tech), Ombretta Sarassi Binacchi (Opem), Annalisa Sassi, (Upi) e Winfired Schaller (Turbocoating). Con loro il direttore e l'ad dell'ANSA, Luigi Contu e Stefano De Alessandri. L'iniziativa è organizzata in collaborazione col Comune, l'Unione Parmense degli industriali e 'Gazzetta di Parma', in partnership con Open Fiber e Prosciutto di Parma.