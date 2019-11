FdI su Fb, 'Case pubbliche a stranieri'

Nomi e cognomi di famiglie di origine straniera sui citofoni di case popolari a Bologna citati in un video pubblicato sui social: li passa in rassegna in una diretta su Facebook il deputato Galeazzo Bignami, ex Forza Italia da poco passato a Fratelli d'Italia, in un 'blitz' nel quartiere Bolognina del capoluogo emiliano insieme a Marco Lisei, consigliere comunale ex Fi e ora anch'egli FdI.

L'episodio risale a qualche giorno fa. Scopo del video, spiegano gli esponenti di Fratelli d'Italia, è quello di mostrare, raccogliendo "segnalazioni dei cittadini", che i criteri di assegnazione degli alloggi favoriscono i cittadini stranieri. I due parlano di "discriminazione" ai danni degli italiani. Quanto alla riservatezza, "ci diranno che stiamo violando la privacy - dice Bignami - ma non ce ne frega assolutamente nulla, perché se stai in un alloggio popolare e c'è il tuo nome sul campanello bisogna che ti metta nell'ottica che poi qualcuno può andare a vedere".