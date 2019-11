Casa: Laic in assemblea a Bologna, 'tante le sfide emerse'

Assemblea nazionale della Lega Amministratori immobiliari condominiali, questa mattina a Bologna. "Tante le sfide emerse, sottolineate anche dai referenti locali (emiliani, toscani e lombardi). Ma il senso di comunità è quello che traspare e che ha attirato nuovi professionisti che stanno scegliendo la Lega Amministratori proprio per farne parte", ha sottolineato l'avvocato Lorenzo Cottignoli, presidente e fondatore dell'Associazione.

Presenti anche Francesco Di Castri di Sinteg, l'Avvocato Carlo Pikler, il vocal coach Stefano Volpe, l'ing. Vasco Vanzini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Claudio Contini in rappresentanza dell'Uppi nazionale, regionale e locale. Ha portato i saluti per le amministrazioni lombarde Luca Costamagna, Assessore del Municipio 3 di Milano. In sala anche i formatori scelti dall'Associazione per il 2020 e i partner Edilizia Alternativa, Duferco Energia, We Unit, Rete Irene e l'Agenzia Rinaldi di Reale Mutua Assicurazioni. Al termine sono state discusse e approvate le delibere assembleari (ok al Bilancio e dei nuovi soci). (ANSA).