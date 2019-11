A Segre sarà consegnato Primo Tricolore

Il Comune di Reggio Emilia consegnerà il Primo Tricolore a Liliana Segre. La proposta, arrivata dai pensionati di Cgil, Cisl e Uil è stata accolta positivamente dall'amministrazione comunale. I sindacati hanno suggerito il 7 gennaio, festa nazionale della bandiera italiana, come giornata per la consegna: "L'istituzione di una commissione contro l'odio proposta proprio dalla Segre è alla base di una società civile ed è a tutela dell'uguaglianza e della libertà delle persone, valori fondanti della nostra Costituzione", hanno scritto in una nota. "Liliana Segre è un simbolo vivente e morale che non si discute - ha detto il sindaco Luca Vecchi all'ANSA - Ci impegniamo a consegnare la copia del Primo Tricolore alla senatrice che inviteremo a Reggio Emilia. Vorremmo però organizzare un evento con lei protagonista per un momento di riflessione e condivisione, distaccato dunque dalle celebrazioni del 7 Gennaio".