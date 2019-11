U19: l'Italia chiama Esposito

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - C'è anche Sebastiano Esposito nell'elenco dei 20 calciatori convocati dal tecnico Alberto Bollini per la prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo Under 19. L'attaccante dell'Inter, unico classe 2002 del gruppo, prosegue quindi la sua trafila nelle nazionali giovanili azzurre dopo aver vestito le maglie dell'Under 15, dell'Under 16, dell'Under 17 e dell'Under 18.

Inserita nel Gruppo 6, l'Italia potrà sfruttare il fattore casalingo per conquistare uno dei due posti che danno accesso alla Fase élite (si qualifica anche la miglior terza dei 13 raggruppamenti): gli azzurrini faranno il loro esordio nel torneo continentale contro Malta mercoledì 13 novembre a Misano Adriatico, sabato 16 affronteranno i pari età di Cipro a Santarcangelo di Romagna e martedì 19 giocheranno l'ultimo incontro del girone a Misano Adriatico contro la Slovacchia.