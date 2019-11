'Officina Roversi' per conoscere poeta

(ANSA) - BOLOGNA, 7 NOV - Due volumi appena stampati, un reading di suoi scritti e la prima messa in scena assoluta di un suo testo per il teatro: è quanto propone dal 10 novembre la nuova edizione del progetto 'Officina Roversi', avviato dal Comune di Pieve di Cento (Bologna) nel 2017 per ricordare il poeta Roberto Roversi (1923-2012), che fu tra l'altro per anni protagonista di un sodalizio artistico d'autore con Lucio Dalla.

Al Museo della Storia di Pieve di Cento domenica prossima è in programma la lettura integrale de 'Le descrizioni in atto', volume pubblicato solo in ciclostile autoprodotto da Roversi, una raccolta-simbolo della più alta poesia civile del Novecento.

Venerdì 22, alla Sala Borsa di Bologna, sarà presentato l'ultimo libro di Roversi, 'Epifonemi dell'agosto 1983 a Giulianova', pubblicato da un piccolo editore siciliano, Angelo Scandurra.