'Mente locale' festival sul tema del territorio

(ANSA) - BOLOGNA, 07 NOV - Quattordici film (selezionati tra 3.920) in concorso a 'Mente locale', il festival internazionale dedicato al territorio dal 13 al 17 novembre tra le province di Modena e Bologna: a Vignola, Valsamoggia e Savignano sul Panaro.

In palio due premi di mille euro per la categoria 'non fiction' e 'fiction' e menzioni speciali. Per la non fiction, i temi sono legati a drammi, dall'inquinamento di 'Copper mountains' al racconto del paese più bombardato del mondo, il Laos di 'The Remnants', dalla vita di una pastora iraniana in 'Beloved' ai progetti di sviluppo nel Senegal di 'Nouvelle vague Kafountine' fino alla vita sul treno transiberiano di Vostok n.20'. Nei titoli sull'Italia spazio a memoria e bellezza da conservare, come lo spopolamento dell'Irpinia e la rinascita dei borghi d'Abruzzo. Per la fiction in gara 'Agua mole' su un villaggio portoghese che scompare; la fuga di 'Tariq' dalla Siria; l'incontro fra due bambini di 'Les enfants du rivage' e 'Rosso', un pescatore che trova un corpo in mare. (ANSA).