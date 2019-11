L'Accademia Pianistica di Imola negli Usa

Nuovo scambio culturale, dopo quello dello scorso marzo, tra l'Accademia Pianistica 'Incontri con il Maestro' di Imola e il Dipartimento di Musicologia dell'Università di Princeton negli Stati Uniti. Dal 12 al 16 novembre, il compositore Marco Di Bari e il pianista Andrè Gallo, entrambi docenti dell'Accademia fondata da Franco Scala, terranno docenze agli studenti del prestigioso ateneo del New Jersey nell'ambito del progetto Exchange Program. Il maestro Di Bari terrà lezioni di composizione agli allievi del Dipartimento di Musicologia mentre il maestro Gallo offrirà un concerto di pianoforte e una Masterclass sulla prassi pianistica. Nel programma del concerto, Andrè Gallo eseguirà anche musiche composte da Juri Seo, compositrice in residence dell'Università di Princeton che l'Accademia ha già ospitato in primavera a Imola. La performance, che va nella direzione condivisa del principio della reciprocità, promuove la valorizzazione della musica contemporanea.