Rogo in casolare nel Bolognese, indagini

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - Sono in corso le indagini per chiarire le cause di un incendio divampato questa mattina, poco dopo le 7, in un casolare a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. I Vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, sono stati impegnati diverse ore per domare il rogo divampato all'interno dell'edificio situato in via Valli e che, stando alle prime informazioni, risulterebbe disabitato.

Non ci sono state persone ferite, solo danni alla struttura.

Hanno seguito le fasi dell'intervento di emergenza anche il 118 e i Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale e della Stazione di Calderara che stanno eseguendo ulteriori accertamenti.