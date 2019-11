Piero Ferrari divorzia dopo 50 anni

(ANSA) - MODENA, 6 NOV - Piero Ferrari, settantaquattrenne figlio del fondatore del Cavallino Enzo Ferrari, divorzia dopo cinquant'anni di matrimonio dalla moglie Floriana Nalin. A riportare la notizia è l'edizione odierna de 'il Resto del Carlino' di Modena. Ieri pomeriggio, nel Tribunale della città emiliana, 'blindato' per l'occasione, Ferrari e Nalin si sono trovati davanti al giudice per un'udienza fiume, durata diverse ore.

Stando a quello che trapela, le parti sarebbero vicine ad un accordo economico per il divorzio, ma l'udienza di ieri non è stata quella conclusiva e marito e moglie si troveranno nuovamente di fronte al giudice nei prossimi mesi. Entrambi, ieri, hanno evitato i cronisti che erano fuori dal Tribunale modenese.