Passeggeri del Marconi crescono dell'11%

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - Sono stati otto milioni i passeggeri dell'aeroporto di Bologna nei primi dieci mesi del 2019: un dato che potrebbe portare il Marconi non troppo lontano dalla soglia dei dieci milioni di passeggeri annui, circa il doppio rispetto a dieci anni fa.

A ottobre i passeggeri sono stati 807.552, con un incremento dell'8,1% sullo stesso mese del 2018, con i voli internazionali che crescono a doppia cifra e quelli nazionali in lieve calo.

Nei primi dieci mesi del 2019 i passeggeri sono stati 7.976.208, per una crescita annua dell'11%. I movimenti aerei sono aumentati dell'8,7% (61.716) mentre le merci sono diminuite del 5,6% (31.709 tonnellate).