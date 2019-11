Ecco Smart Bin, il bidone intelligente

(ANSA) - RIMINI, 6 NOV - Si aziona con una app che indica il risparmio economico, quello ambientale e in tempo reale fornisce dati utili alle centrali di trasformazione. E' lo Smart-Bin, il bidone digitale presentato in occasione di Ecomondo.

L'innovativo Smart Bin per la raccolta differenziata di pannolini e pannoloni usati, è stato sviluppato da FaterSmart, la business unit di Fater SpA - Joint Venture paritetica tra Procter & Gamble e il Gruppo Angelini - dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione della tecnologia, unica al mondo, per il riciclo dei prodotti assorbenti per la persona usati. Il bidone smart destinato all'utilizzo in luoghi esterni ha l'obiettivo di aiutare i Comuni nell'incentivare la raccolta differenziata dei pannolini assorbenti usati come presupposto fondamentale per avviare il processo di riciclo. Con un design ideato per essere integrato nel territorio cittadino e realizzato nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, lo Smart bin viene spedito smontato e "adagiato in piano".