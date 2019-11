Cacciatore ferito da colpo suo fucile

(ANSA) - FORLI', 6 NOV - Un uomo di 62 anni residente a Bertinoro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cesena, dopo essersi ferito, durante una battuta di caccia, con un colpo esploso accidentalmente dal suo fucile. L'incidente è accaduto attorno alle 9 in zona Predappio alta, sulle colline forlivesi. Mentre il 62enne stava percorrendo una carraia in compagnia di alcuni compagni di caccia è stato colpito all'addome, per cause ancora da chiarire, dalla rosa di pallini partiti dall'arma.

Scattato l'allarme sul posto si sono portati i sanitari del 118 e gli uomini del soccorso alpino. Vista la gravità delle ferite è stato chiesto l'intervento dell'elicottero che ha trasportato d'urgenza il cacciatore al centro medico specializzato di Cesena.