Mattarella, politica non sia disumana

(ANSA) - RAVENNA, 5 NOV - "Ricordo quando nel congresso" della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini "fu riconfermato segretario, alla proclamazione non c'era. Era partito velocemente per Ravenna perché era morto un suo amico. Questo rifletteva il senso di umanità profondo che lo muoveva, perché la politica non può essere disumana". È un passaggio dell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Ravenna alla commemorazione di Benigno Zaccagnini, a 30 anni della sua scomparsa.

Il capo dello Stato ha ricordato alcune parole dell'ultimo discorso in pubblico dell'ex segretario della Democrazia Cristiana. "Zaccagnini parlò dell'esigenza, del dovere di offrire ai giovani un orizzonte di ideali, una prospettiva di valori per evitare l'inaridimento. Inaridirsi è il pericolo che si corre. È un messaggio forte per oggi, per il nostro momento presente". La "ricerca del bene comune", ha aggiunto, "è quello che Zaccagnini ha fatto in tutta la sua vita. Per questo gli siamo davvero profondamente riconoscenti".