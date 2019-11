Anziani maltratti, titolare condannato

(ANSA) - BOLOGNA, 5 NOV - Otto anni con il rito abbreviato.

E' la pena stabilita dal gup del Tribunale di Bologna, Domenico Panza, nei confronti del titolare della casa famiglia 'Il Fiore' di San Lazzaro di Savena (Bologna), che venne arrestato il 31 maggio del 2018 dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti della struttura. Il pm Augusto Borghini aveva chiesto una condanna a 12 anni, contestando a Vanes Dani i maltrattamenti aggravati dalla morte nel caso di un anziano deceduto due mesi dopo l'operazione dei carabinieri, che secondo l'accusa poteva essere correlata alla somministrazione di farmaci all'interno della struttura. Per il gup, però, dalla condotta dell'imputato non è derivata la morte dell'anziano, ma solo delle lesioni gravi. Inoltre, nel capo di imputazione riguardante i maltrattamenti è stato assorbito - come chiesto da uno dei legali di Dani, Savino Lupo, mentre l'altro è il collega Filippo Furno - quello relativo al sequestro di persona.