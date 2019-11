Spari a 4 motociclisti in gara di enduro

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 04 NOV - Ha sparato a quattro motociclisti con un'arma ad aria compressa. Due piloti sono rimasti feriti e sono dovuti andare all'ospedale per rimuovere i bossoli conficcati nella pelle (uno al costato, l'altro al braccio), mentre altri due sono stati colpiti sul casco e non hanno riportato conseguenze. È accaduto a Felina di Castelnovo Monti, sull'Appennino Reggiano, ieri pomeriggio durante una gara regionale di enduro patrocinata dalla Federazione Motociclistica Italiana e quindi con tutti i permessi del caso. Durante un trasferimento dei partecipanti, passando attraverso il centro del piccolo paese, qualcuno ha sparato con una pistola o una carabina ad aria compressa, all'indirizzo degli atleti. Questi ultimi, così come gli organizzatori del trofeo, hanno sporto denuncia ai carabinieri che ora stanno indagando per individuare il responsabile.