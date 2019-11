Lamborghini, studio materiali su Iss

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il 2 novembre è avvenuto il lancio del vettore Northrop Grumman Antares dalla Wallops Flight Facility in Virginia, con la missione di portare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) un set di campioni di materiale composito realizzati da Automobili Lamborghini.

Il lancio si inserisce nel quadro di una campagna di test sponsorizzata dall'Iss U.S. National Laboratory e sovraintesa dal Houston Methodist Research Institute. L'attività congiunta di ricerca sui materiali compositi avanzati in fibra di carbonio è stata avviata due anni fa da Automobili Lamborghini e Houston Methodist Research Institute ed è mirata ad analizzare la risposta di cinque differenti materiali compositi prodotti da Lamborghini alle sollecitazioni estreme indotte dall'ambiente spaziale, in vista di future applicazioni su modelli della Casa di Sant'Agata Bolognese e in ambito medico.