Dovizioso "Podio importante, ci voleva"

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Dopo il 7mo posto a Phillip Island, Andrea Dovizioso si riscatta e torna sul podio, chiudendo al terzo posto a Sepang, penultimo appuntamento del motomondiale: "Ci voleva un podio, era troppo importante - le parole del forlivese a Sky - Siamo finalmente riusciti a correre bene in Malesia sull'asciutto, cosa che in passato non abbiamo mai fatto, in condizioni davvero dure". "Purtroppo non avevo il passo di Marquez, la gomma è calata davvero tanto - ammette il ducatista - il gap non era grande, ma non sono riuscito a lottare con lui e Vinales". Poi Dovizioso parla del suo duello con Rossi che alla fine lo ha visto prevalere: "E' sempre bello lottare con lui, è molto aggressivo ma allo stesso tempo il suo stile è sempre pulito, alla fine sai più o meno come può reagire, ci siamo incrociati ma è andato tutto bene".