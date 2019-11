Scippò 91enne a Bologna, fermato da Ps

La Polizia ha rintracciato e arrestato l'autore di un violento scippo ai danni di una pensionata bolognese di 91 anni, aggredita lo scorso 27 ottobre in via Ragazzi del '99, alla prima periferia della città. E' un cittadino romeno di 35 anni, già con precedenti, individuato grazie alle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza e bloccato due giorni fa in via dell'Ospedale, nei pressi di una piazzola dalla quale partono pullman per la Romania. Non è escluso che l'uomo stesse per lasciare l'Italia.

Secondo gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno condotto l'indagine, sarebbe stato lui a derubare l'anziana di portafogli e effetti personali, che custodiva in una busta della farmacia per non dare nell'occhio. Lo strattone aveva fatto cadere a terra la 91enne, finita in ospedale con diverse fratture, un trauma cranico e 30 giorni di prognosi. Per individuarlo, gli agenti hanno acquisito i filmati di videosorveglianza di esercizi commerciali e sentito testimonianze di residenti e commercianti.