Pallavolo: Perugia vince la Supercoppa

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Il binomio Eurosuole Forum e Del Monte Supercoppa portano ancora la Sir Safety Perugia sulle stelle. La formazione umbra ha superato una tenace Leo Shoes Modena al tie break, quindi per 3-2 (27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12), conquistando il trofeo tricolore per la seconda volta nella storia dopo il trionfo del 2017, sempre nell'impianto civitanovese. L'allenatore campione del mondo Vital Heynen si è dimostrato concreto centrando subito un titolo in Italia alla sua prima occasione utile. Un epilogo che ha consentito al centrale Marko Podrascanin di agganciare Luca Tencati a 5 successi personali nella competizione e al libero Massimo Colaci di firmare un poker di vittorie in carriera. Per due volte avanti nel corso del match e trainata al servizio da Leon, autore di 6 ace, Perugia è stata agganciata in entrambe le occasioni da Modena, presa per mano da un super Zaytsev, top scorer con 30 punti. Al tie break, il sestetto umbro ha stretto i denti salendo di nuovo in cattedra.