'Lo zoo di vetro' debutta al Carcano

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - 'Lo zoo di vetro' di Tennesse Williams, per la regia di Leonardo Lidi, fa il suo debutto nazionale, giovedì con repliche fino a domenica 17 novembre, al Teatro Carcano di Milano.

Recente vincitore della sezione 'College' che la Biennale di Venezia dedica ai giovani artisti, Lidi, 31 anni, ne firma adattamento e regia: una prova importante per il talentuoso regista emiliano che dirige un cast composto da Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Anahì Traversi e Mario Pirrello. Un lavoro in cui il soggiorno della famiglia Wingfield viene reinterpretato e illuminato dallo scenografo losannese Nicolas Bovey, già allievo di Margherita Palli, e gli interpreti indossano costumi firmati da Aurora Damanti.

Dopo il capoluogo lombardo lo spettacolo sarà a Torino (Teatro Astra, 19-24 novembre), Varese (Teatro Openjobmetis, 26 novembre); Russi in provincia di Ravenna (Teatro Comunale, 28 novembre).