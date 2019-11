Uno Bianca: 4/11 prima visione docu-film

(ANSA) - BOLOGNA, 1 NOV - Un 'docu-film', realizzato dall'Assemblea Legislativa regionale - all'interno del progetto 'Concittadini' e in collaborazione con l'Associazione dei famigliari delle vittime della banda della Uno Bianca - per riflettere sulla storia della banda criminale che insanguinò l'Emilia-Romagna negli Anni '90. La pellicola - che ha visto la regista Enza Negroni coordinare 240 ragazzi della scuola 'Laura Bassi' di Bologna - è stata intitolata 'Uno Bianca' e sarà proiettata in prima visione assoluta lunedì prossimo, 4 novembre, alle 20.30, al cinema Odeon del capoluogo regionale. L'opera racconta come i giovani di oggi vedono la vicenda della banda guidata dai fratelli Savi. Alla serata prenderanno parte Simonetta Saliera, presidente del parlamento regionale; Rosanna Zecchi, presidente dell'Associazione dei famigliari delle vittime della Uno Bianca e Fabrizio Binacchi, direttore della sede Rai dell'Emilia-Romagna.