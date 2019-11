Una Ferrari in cioccolato per Schumacher

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Un'immensa Ferrari monoposto realizzata in cioccolato. E non una vettura qualsiasi, ma la F2004, l'auto con la quale conseguì il maggior numero di vittorie: è la dedica fatta a Michael Schumacher per i suoi 50 anni dall'edizione di Sciocola' dedicata allo sport.

A realizzare la scultura, per cui sono stati utilizzati 25 quintali di cioccolato, Mirco Della Vecchia con la collaborazione dell'artista aretino Alessandro Marrone. Il maestro cioccolatiere, presidente di Cna Alimentare, volto televisivo di Detto e Fatto e La Prova del Cuoco e detentore del maggior numero di guinness, è un volto già conosciuto per il pubblico di Sciocola'. Fu sempre lui, l'anno scorso, a realizzare il Monte Rushmore di cioccolato con i volti di Vasco Rossi, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e Massimo Bottura.