Bologna, Inter? 'Non esistono imprese

(ANSA) - BOLOGNA, 1 NOV - Uscito sconfitto dalla Sardegna Arena, il Bologna è pronto a riprendere la sua corsa in campionato contro l'Inter. Una montagna ardua da scalare, per gli emiliani, ma con il giusto ottimismo, perché giurano in casa rossoblù, "non esistono imprese troppo grandi da realizzare" se si affrontano con il piglio adeguato, tanta "fame" e tanta "motivazione". A indicare la rotta da tenere domani sera allo stadio Dall'Ara è il tattico bolognese Emilio De Leo nella conferenza stampa della vigilia. "L'Inter - osserva - è una delle squadre più attrezzate del nostro campionato. Ma noi siamo diventati scalatori: il mister Mihajlovic ci ripete sempre che non esistono imprese troppo grandi da realizzare ma esistono solo motivazioni troppo piccole. Dobbiamo metterci tanta motivazione, tanta fame più di loro perchè altrimenti partiamo battuti".