Auto in canale, morta donna nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 31 OTT - Incidente mortale intorno alle 12.20 a Portile, in provincia di Modena. La vittima è una donna di 68 anni, residente a Castelnuovo Rangone, sempre nel Modenese. La donna era al volante di una utilitaria quando, stando ai rilievi, l'auto si è scontrata con un escavatore. La macchina si è ribaltata ed è finita in un canale. Estratta dai vigili del fuoco accorsi sul posto, la donna è morta in ambulanza mentre era in corso il trasporto verso l'ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118, anche la polizia municipale.