Perseguita una ragazzina di 13 anni

(ANSA) - PIACENZA, 29 OTT - Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Piacenza, dai carabinieri, per stalking nei confronti di una 13enne di cui si era invaghito. Nonostante la differenza di età, il ragazzo ha fatto vivere due mesi da incubo alla giovanissima, oggetto di comportamenti ossessivi.

I carabinieri lo hanno arrestato mentre aspettava la ragazzina fuori da scuola. Negli ultimi due mesi è passato da qualche lusinga a una serie di telefonate e messaggi insistenti di giorno e di notte, fino a quando l'ha attesa davanti a scuola e l'ha presa per un braccio come a far intendere di volerla portare via con sé. I compagni di classe hanno però avvertito il preside che ha chiamato i carabinieri. Una pattuglia lo ha così fermato: pregiudicato per molestia, disturbo delle persone e adescamento di minorenni, il 21enne ora è in carcere.