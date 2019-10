In scuola Ravennate 'hotel' per gli insetti utili

Una struttura per gli insetti utili, impollinatori e predatori (tra cui coccinelle, api solitarie, crisope), chiamata bugs hotel, è stata allestita in questi giorni nel parco di una scuola primaria a Classe (Ravenna).

Gli 'alberghi per insetti' sono stati realizzati lo scorso giugno al centro 'La Lucertola', spazio educativo e didattico che funziona nell'ambito dell'Area Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna per il progetto Lavori in Comune, e avranno la funzione di aumentare la biodiversità degli orti e dei giardini, ridurre l'utilizzo dei pesticidi nella lotta contro gli insetti dannosi e contribuire all'aumento degli insetti utili in città.

L'iniziativa va nella direzione di conoscere sempre meglio l'ambiente, anche attraverso piccole azioni.