Cento rende omaggio al suo cittadino più illustre, Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666), con la mostra 'Emozione Barocca. Il Guercino a Cento', alla Pinacoteca San Lorenzo e alla Rocca dal 9 novembre al 15 febbraio.

L'esposizione documenta l'evoluzione stilistica dell'artista, dalla formazione alla maturità, con oltre settanta opere - tra dipinti, affreschi e disegni - in gran parte appartenenti al patrimonio culturale cittadino, mai più esposte al pubblico dopo il terremoto del 2012. L'iniziativa propone anche un itinerario guerciniano in alcune chiese della città e del territorio e una serie di eventi collaterali.

La mostra sarà inaugurata venerdì 8 novembre, una data simbolica perché giorno del compleanno di Sir Denis Mahon, lo storico d'arte che dedicò la vita al Barocco italiano e che, con le sue scoperte e i suoi studi, portò alla luce eccezionali artisti come il Guercino, fino ad allora pittore non riconosciuto nella sua grandezza.