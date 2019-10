A Modena Skipass, salone sport invernali

(ANSA) - MODENA, 29 OTT - Da 26 anni a Modena l'inverno arriva in anticipo grazie a Skipass, Salone del Turismo e degli Sport Invernali, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre a ModenaFiere e punto di riferimento per gli appassionati di montagna bianca e outdoor.

Una rampa è diventata quasi un simbolo della manifestazione: sulla struttura si daranno battaglia i 177 atleti dell'unica tappa italiana, la prima in Europa, della Fis Freeski & Snowboard Big Air World Cup, la Coppa del Mondo di Big Air, che torna a Modena dopo il successo 2018. Dalla Cina all'Australia, dal Giappone a Stati Uniti e Italia, gli atleti arrivano da oltre 20 Paesi per sfidarsi a colpi di trick ed evoluzioni.

Skipass è poi occasione per organizzare vacanze sulla neve, con il meglio di Valle d'Aosta, Trentino, Piemonte, Valtellina e montagne Lombarde, Emilia-Romagna, Toscana. Spazio anche per un focus sulle attrezzature più all'avanguardia: aziende di articoli sportivi e store specializzati proporranno le ultime novità per una giornata in pista.