Il Giro d'Italia in Romagna con tre tappe

Rimini, Cesenatico e Cervia. Il Giro d'Italia 2020 farà tappa, nella parte centrale del percorso, dal 20 al 22 maggio, in tre città della Romagna. Dopo la partenza dell'ultima corsa a Bologna, la carovana rosa dell'edizione numero 103, preceduta e accompagnata da eventi e appuntamenti, arriverà sulla Riviera "per rendere omaggio a Federico Fellini e Tonino Guerra, nel centenario della loro nascita - ha spiegato il direttore del Giro Mauro Vegni durante la presentazione nella sede della Regione Emilia Romagna a Bologna - ma anche a Marco Simoncelli e a Marco Pantani nell'anno in cui avrebbe celebrato il 50esimo compleanno".

Per il calendario: 20 maggio, 11/a tappa da Porto Sant'Elpidio a Rimini, 181 chilometri; 21 maggio, 12/a tappa di 205 chilometri a Cesenatico dove il tragitto ripercorre il percorso della Gran fondo amatoriale 'Nove Colli', la corsa ciclistica di questo tipo più antica; 22 maggio, 13/a tappa da Cervia a Monselice, 190 chilometri che porteranno i corridori anche a Ferrara.