Fa retromarcia e cade da ponte con auto

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Nell'effettuare una retromarcia è precipitata con l'auto dal vecchio ponte di Brandola, nel Modenese riportando, nella caduta, traumi alla testa e al torace prima di essere estratta dal veicolo, cosciente, ed esser condotta all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.

Protagonista della vicenda, avvenuta poco prima delle 17, una donna di 88 anni residente a Polinago.

Il volo è stato di circa 6 metri, ma l'auto non si è deformata ed è finita in un punto dove non arrivava l'acqua. Sul posto anche sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilevi.

Gli uomini del Saer hanno coadiuvato l'elicottero 118 di Pavullo nel recupero col verricello dell'anziana, estratta dall'auto cosciente.