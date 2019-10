Cattolica, riapre stadio Giorgio Calbi

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - "Bentornati allo stadio Giorgio Calbi": Cattolica riabbraccia lo storico impianto calcistico comunale di via del Partigiano dopo gli interventi di riqualificazione effettuati nell'ambito del piano per l'impiantistica sportiva voluto dalla Regione, che ha stanziato 477mila euro per l'opera di ristrutturazione nel comune riminese.

Una festa che ha visto prima sfilare i team giovanili cittadini e, a seguire, una partitella. Indossato un completo giallorosso, i colori sociali del Cattolica, nell'amichevole si sono affrontati ex calciatori cattolichini e una squadra formata da rappresentanti delle istituzioni tra cui il sindaco Mariano Gennari e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Arbitro Nicola Rizzoli, ex fischietto internazionale, attualmente responsabile e designatore arbitrale per la serie A, che diresse la finalissima del Mondiale 2014 tra Germania e Argentina al Maracanã di Rio de Janeiro.