Motogp Australia, domani le qualifiche

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Qualifiche cancellate al gran premio di Australia di motogp, sul circuito di Phillip Island, a causa delle forti raffiche di vento che hanno tra l'altro causato la caduta del pilota portoghese della Ktm Miguel Oliveira, finito fuori strada mentre viaggiava a 300 kmh durante le ultime prove libere. Oliveira se l'è cavata con poche contusioni e tanta pausa, ma i giudici di gara hanno deciso che era meglio non far correre rischi inutili ai piloti. Le qualifiche sono state così rinviate a domani mattina, meteo permettendo. Altrimenti si andrà direttamente alla gara, e la griglia di partenza sarà determinata in base alla classifica combinata dei tempi delle libere effettuate tra ieri e oggi.