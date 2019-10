F1, Leclerc "decisivo partire davanti"

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Per il team è stato un venerdì positivo. La nostra performance in configurazione da qualifica è stata piuttosto buona e nel complesso la vettura sembra competitiva": è fiducioso e soddisfatto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le prove libere in vista del gran premio del Messico di F1 in programma domani.

"La prima sessione è andata meglio della seconda, nella quale ho incontrato qualche difficoltà in più. Ho faticato con il bilanciamento della mia SF90 -ha aggiunto Leclerc- e ci sono ancora dei miglioramenti che posso tirare fuori dalla mia guida.

In generale su questa pista il grip è molto basso per colpa dell'altitudine che fa sì che il carico aerodinamico sia meno efficace. Pr vincere questa gara sarà importante azzeccare una buona partenza e rimanere davanti fino alla prima curva, perché essere alle spalle di un altro pilota crea problemi notevoli, soprattutto perché condiziona il raffreddamento della monoposto.

Per questo la qualifica avrà un'importanza notevole".