Rimini inaugura centro d'accoglienza

(ANSA) - RIMINI, 25 OTT - È stato inaugurato questa mattina a Rimini, dal sindaco Andrea Gnassi e dal vice sindaco Gloria Lisi, il nuovo centro di accoglienza "a bassa soglia" di via De Warthema. Una struttura rinnovata grazie a un progetto di investimento triennale in grado di dare una risposta d'accoglienza diurna e notturna fino a 40 persone senza fissa dimora. L'obiettivo del centro è quello di garantire a tutte le persone accolte una sistemazione stabile attraverso un'accoglienza iniziale di tre mesi. I posti disponibili sono 37 più tre in caso di condizioni climatiche avverse in un'area dedicata. Durante i tre mesi gli ospiti verranno aiutati in un percorso di inclusione personalizzato.