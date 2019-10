'Personale Tour' con Mannoia in Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Tre date in Emilia per Fiorella Mannoia con il 'Personale Tour': il 27 ottobre al teatro Europauditorium di Bologna, il 30 al Politeama di Piacenza, il 21 dicembre al Valli di Reggio. L'artista presenterà l'ultimo disco di inediti, 'Personale', e i suoi grandi successi: attualmente è in radio il nuovo singolo 'Imparare ad essere una donna', scritto con Federica Abbate e Cheope, in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola "sul campo e mai dagli spalti, senza rimpianti".

Con lei sul palco saranno Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e direzione musicale), Max Rosati e Alessandro 'Doc' De Crescenzo (chitarre). L'album (13 brani) è anche - dice la cantante - una "piccola e umile 'personale'", da cui il titolo: a rafforzare il racconto delle canzoni trovano infatti spazio fotografie realizzate da Fiorella Mannoia in varie parti del mondo.