Camion danneggia passaggio a livello

L'autista di un mezzo pesante, attraversando un passaggio a livello con la gru alzata, ha seriamente danneggiato la linea aerea della ferrovia Bologna-Portomaggiore. L'incidente è avvenuto in mattinata in via Pederzana a Villanova di Castenaso, nel Bolognese, e ha provocato l'interruzione temporanea della linea e anche la chiusura della strada. Il conducente dell'autocarro aveva proseguito la corsa ma è stato rintracciato poco dopo dalle pattuglie della Polizia Locale Terre di Pianura. E' un uomo di 49 anni, per il quale scatteranno diverse contravvenzioni al codice della strada, oltre a eventuali denunce penali ancora al vaglio. "Il conducente, dimostrando inesistente senso civico, non si è fermato ed ha proseguito come se nulla fosse successo" ha scritto Fer, gestore della rete ferroviaria regionale, sul proprio sito web in una comunicazione in cui si parla di 'ingentissimi danni'.