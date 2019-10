A Faenza il memorial Francesca Cacciari

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Torna, alle piscine comunali di Faenza domenica 3 novembre, la seconda edizione del 'Memorial Francesca Cacciari', una competizione per giovani nuotatori dedicata alla memoria dell'allenatrice e dirigente sportiva del Cr Fin Emilia Romagna e del Cs Nuoto Club 2000 scomparsa nel 2017. In sua memoria, come lo scorso anno, è stata organizzata questa manifestazione che verrà presentata alla stampa lunedì alle 17 presso le piscine di via Marozza. In vasca si contenderanno il trofeo i giovani nuotatori maschi e femmine della categoria 'esordienti'. Il ricavato dell'evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, dall'Unione Romagna Faentina e dalla Federnuoto, verrà devoluto all'Istituto Oncologico Romagnolo. All'appuntamento di lunedì pomeriggio, infatti, parteciperà anche Stefano Tamberi, responsabile dell'U.O. di Oncologia del policlinico che illustrerà anche del 'Paxman', un dispositivo che può evitare la caduta dei capelli alle donne in chemioterapia.