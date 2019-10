Vacanze neve di E-R e Toscana a Skipas

Torna 'Skipass', la più importante manifestazione fieristica in Italia dedicata a montagna e sport invernali, ospitata nei padiglioni di ModenaFiere da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre. Saranno venti le località sciistiche di Emilia-Romagna e Toscana che presenteranno insieme l'offerta turistica dell'Appennino tosco-emiliano per la stagione invernale 2019-20 in una grande area espositiva a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna. La campagna promozionale dell'Appennino E-R ha anche quest'anno come testimonial Alberto Tomba, che sarà presente all'inaugurazione della fiera. La rassegna modenese ospiterà anche l'unica tappa italiana della Fis Freeski & Snowboard Big Air World Cup, con 140 atleti.

Buoni i numeri del turismo invernale in Emilia-Romagna: +4,8% di arrivi (164.500) e +9,7% di presenze (752.500) nel primo semestre 2019.