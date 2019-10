Schianto auto nel Reggiano, muore 20enne

Schianto in auto mortale nel Reggiano la notte scorsa poco prima delle 2.30: un ragazzo di 20 anni di Rolo (Reggio Emilia) è morto sul colpo per i gravi traumi riportati in seguito all'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Novellara e Fabbrico, il 118 e i vigili del fuoco ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, per motivi ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo dell'auto che guidava e si è schiantato contro un palo della luce. La vettura si è poi ribaltata più volte lungo la strada. L'impatto è stato letale. La salma del ragazzo è a disposizione della Procura reggiana titolare dell'inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente.