Lello Arena con Miseria e nobiltà

Lello Arena torna al Teatro Duse di Bologna dal 25 al 27 ottobre con un grande classico del teatro napoletano: 'Miseria e nobiltà' di Eduardo Scarpetta, già film di grande successo con Totò e Sophia Loren. Lo spettacolo, messo in scena dal regista Luciano Melchionna, immerge la commedia di Scarpetta di un'ambientazione gotica in grado di accentuare l'aspetto grottesco e quanto mai attuale della vicenda. "Miseria o nobiltà? Una cosa è certa, l'una non esisterebbe senza l'altra - spiega il regista - così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate. Un perfetto ecosistema: senza un solo elemento, crolla l'intera architettura. Così, in un pianeta dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri non ci resta che ridere". Con Lello Arena nei ruoli principali reciteranno anche Maria Bolignano, Oscarino Di Maio e Giorgia Trasselli.