Gp Australia: Dovizioso, dura per podio

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "So che sarà difficile lottare per il podio, le Yamaha e la Suzuki di Rins, oltre al solito Marquez, mi aspetto vadano molto forte. In Giappone è andata molto bene, ma le condizioni della pista qui sono diverse, dire che sono ottimista sarebbe troppo". Andrea Dovizioso si aspetta una gara difficile per la Ducati in Australia. "Sulla carta Phillip Island è il circuito più impegnativo per noi dei tre su cui si corrono queste gare extra-europee di fine stagione - ha aggiunto - ma è anche vero che l'anno scorso qui sono arrivato terzo, ed è questo il riferimento che dobbiamo seguire. Non posso rilassarmi se voglio mantenere la seconda posizione nella classifica piloti, che sarebbe comunque un risultato importante".