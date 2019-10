Influenza, un milione di vaccini in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - È quasi di un milione il volume di vaccini contro l'influenza in distribuzione tra ambulatori e aziende Usl dell'Emilia-Romagna. Dal 28 ottobre partirà la campagna informativa 'Non farti influenzare, proteggi la tua salute' a cura del Servizio sanitario regionale. L'obiettivo è aumentare la copertura dopo che l'anno scorso erano state quasi 580mila le persone colpite dall'influenza in tutta la regione, con un picco di casi gravi (172), per gran parte persone non vaccinate. L'obiettivo è confermare e magari migliorare i dati del 2018: 785.953 le persone che avevano scelto di vaccinarsi (il 17,6% della popolazione complessiva), con un +7% rispetto all'anno precedente. In crescita anche la copertura per gli operatori sanitari, passata dal 29,6% del 2017/18 al 39,5% del 2018/19. Il vaccino è gratuito, fra gli altri, per le donne in gravidanza, adulti e bambini con patologie croniche, anziani a partire dai 65 anni, operatori sanitari e socio-sanitari, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue.