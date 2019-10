Allerta temporali zone occidentali E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Allerta 'gialla' per temporali, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, nei bacini emiliani occidentali e centrali del Parmense, Piacentino, Modenese e Reggiano. A disporla l'Arpae e l'agenzia regionale per la Protezione Civile.

Nel dettaglio, viene spiegato, nella giornata di domani, "flussi meridionali umidi ed instabili con associati rovesci e temporali determineranno precipitazioni che interesseranno dal mattino il settore occidentale, per poi estendersi nel corso della giornata al resto del territorio. I temporali - vine evidenziato - potranno risultare di tipo organizzato sull'Appennino Occidentale, più probabili sulle aree di crinale.

La piena di Po transiterà nel tratto emiliano con livelli al colmo al di sotto delle soglie".