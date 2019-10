I Lambruschi '19 in gara a Reggio Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - I migliori vini Lambrusco del 2019 saranno eletti il 24 ottobre nella finale del concorso 'Matilde di Canossa-Terre di Lambrusco' durante i 'Lambrusco Awards', serata di gala al Teatro Valli di Reggio Emilia. Sono 94 le etichette Dop e Igp che hanno ottenuto il diploma di merito e sono ora in lizza per le medaglie d'oro.

Le cantine finaliste sono reggiane, modenesi, parmensi e mantovane, operanti nelle zone ufficiali di produzione. Le commissioni d'assaggio, formate per pubblico sorteggio, sono costituite da cinque enologi, un sommelier e da un esperto del mondo vitivinicolo. Saranno presenti alla serata anche otto giornalisti provenienti da ogni parte del mondo, dalla Corea all'Argentina, specializzati in food e lifestyle, selezionati da Apt Servizi Emilia-Romagna, che nei giorni successivi li accompagnerà alla scoperta del territorio del Lambrusco.