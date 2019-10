Crescono viaggiatori su treni regionali

Nei primi 9 mesi dell'anno sono state un milione e mezzo in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le persone che hanno viaggiato sui treni regionali di Trenitalia in Emilia-Romagna. Da gennaio a settembre - spiega una nota della società ferroviaria - il numero dei viaggiatori ha toccato quota 24 milioni, con un incremento medio del 6,5% rispetto al 2018 e punte dell'8,76% nel mese di settembre. Nel periodo, viene evidenziato, il 90% dei treni regionali è arrivato entro i cinque minuti, con un incremento dell'1,3% sul 2018. Quanto alla soddisfazione dei viaggiatori, 91 su 100 - secondo l'ultima indagine demoscopica commissionata da Trenitalia a una società esterna - si sono dichiarati soddisfatti del viaggio nel suo complesso: circa due punti percentuali in più rispetto a settembre 2018. Ad oggi sono 162 i collegamenti regionali dell'Emilia-Romagna effettuati con i nuovi treni Rock (70) e Pop (92): entro aprile 2020, tutti gli 86 nuovi treni saranno sui binari.