Cibus Tec compie 80 anni, edizione da record

"È un Cibus Tec dei record. Pur essendo alla 52/ma edizione compie 80 anni questo appuntamento fieristico nato nel 1939 alla Fiere di Parma per accompagnare lo sviluppo di un settore strategico, la meccanica per l'agroalimentare. Qui si coniuga il ben sapere fare dell'industria italiana alimentare, coi suoi primati per qualità e sicurezza, con la tecnologia made in Italy". Così il presidente di Fiere di Parma Gian Domenico Auricchio ha dato il via alla quattro giorni di Cibus, apertosi con un messaggio di buon lavoro inviato dalla ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova. "Qui si presenta la tavola del futuro e un comparto di eccellenza frutto della capacita di ricerca e innovazione italiana" ha detto la ministra. Rispetto all'ultima edizione Cibus Tec ha visto crescere da 1000 a 1300 gli espositori.